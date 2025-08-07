Essay Contest 2025

ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ - US OPEN 2025 PRIZE MONEY

ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟੈਨਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

US OPEN 2025 PRIZE MONEY
ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 3:00 PM IST

US Open 2025 Priz Money: US Open 2025 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਟੈਨਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

US Open ਨੇ ਆਪਣੇ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

US OPEN 2025 PRIZE MONEY
ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ (IANS PHOTO)

ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ 1.26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼

ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ $57,200 (ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 64 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ $41,800 (ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 128 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ $27,500 (ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ।

ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2024 ਚੈਂਪੀਅਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਟੇਲਰ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਅਰੀਨਾ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੈਸਿਕਾ ਪੇਗੁਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ

  • ਚੈਂਪੀਅਨ: $5,000,000 (ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਉਪ ਜੇਤੂ: $2,500,000 (ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ: $1,260,000 (ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲਿਸਟ: $660,000 (ਲਗਭਗ 5.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • 16 ਦਾ ਦੌਰ: $400,000 (ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • 32 ਦਾ ਦੌਰ: $237,000 (ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • 64 ਦਾ ਦੌਰ: $154,000 (ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • 128 ਦਾ ਦੌਰ: $110,000 (ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਮ)

  • ਚੈਂਪੀਅਨ: $1,000,000 (ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਉਪ ਜੇਤੂ: $500,000 (ਲਗਭਗ 4.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ: $250,000 (ਲਗਭਗ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲਿਸਟ: $125,000 (ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • 16 ਦਾ ਦੌਰ: $75,000 (ਲਗਭਗ 65.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
  • 32 ਦਾ ਦੌਰ: $45,000 (ਲਗਭਗ 39.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
  • 64 ਦਾ ਦੌਰ: $30,000 (ਲਗਭਗ 26.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਮ)

  • ਚੈਂਪੀਅਨ: $1,000,000 (ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਉਪ ਜੇਤੂ: $400,000 (ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ: $200,000 (ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲਿਸਟ: $100,000 (ਲਗਭਗ 87.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
  • 16 ਦਾ ਦੌਰ: $20,000 (ਲਗਭਗ 17.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ

  • 32 ਦਾ ਦੌਰ: $57,200 (ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
  • 64 ਦਾ ਦੌਰ: $41,800 (ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
  • 128 ਦਾ ਦੌਰ: $27,500 (ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

