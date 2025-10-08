ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਗਰੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਿਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਗਰੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਿਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 8, 2025 at 6:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮਾਤਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਛਾਪ
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨਾਲ 3 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
🇮🇳 India U19 vs Australia U19 2nd Test🏏— Cric Insights (@cricinsights1) October 8, 2025
✅ India U19 won by 7️⃣ wickets
Australia U19 (1st Innings): 135/10
India U19 (1st Innings): 171/10
Australia U19 (2nd Innings): 116/10
India U19 (2nd Innings): 84/3 ✅
🇮🇳 Team India on Fire in Australia! 🔥
ODI Series: 3️⃣-0️⃣ ✅
Test… pic.twitter.com/5ucMHfHGEr
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 2 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 173 ਦੌੜਾਂ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ ਨੇ 2 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 158 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 1 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ 198 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ ਨੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Vaibhav Sooryavanshi dealing in maximums… where have we seen this sight before?— Star Sports (@StarSportsIndia) September 21, 2025
AUS U19 🆚 IND U19 ▶️ 1st Youth ODI LIVE NOW 👉 https://t.co/JE8yCo5CYg pic.twitter.com/gaf3pkBdqa
'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ'
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਵਿਖੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਯੂਥ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 43.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ
। ਹੈਨਿਲ ਅਤੇ ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਊਧਵ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, 51.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 171 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸੀ ਬਾਰਟਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 116 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 81 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।