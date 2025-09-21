ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹਨ, ਪਰ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : September 21, 2025 at 12:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹੱਸਮਈ ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਵਰੁਣ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤਿੰਨ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ/ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।