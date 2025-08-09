Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ - AUS U19 VS IND U19

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

AUS U19 VS IND U19
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 9:12 PM IST

2 Min Read

AUS U19 ਬਨਾਮ IND U19: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਤੇ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ICC ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਹਨ। ਆਰੀਅਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਕੌਣ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ?

ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 185 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 22.34 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 2659 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 11 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ 76 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 105 ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26.94 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ?

ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 121 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2243 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27.69 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 12 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2243 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ 127 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 722 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 25.59 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 112 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਸਾਈਮਨ ਬੱਜ, ਐਲੇਕਸ ਟਰਨਰ, ਸਟੀਵ ਹੋਗਨ, ਵਿਲ ਮਲਕਜ਼ੁਕ, ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਟੌਮ ਹੋਗਨ, ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੌਨ ਜੇਮਜ਼, ਹੇਡਨ ਸ਼ਿਲਰ, ਚਾਰਲਸ ਲੈਚਮੰਡ, ਬੇਨ ਗੋਰਡਨ, ਵਿਲ ਬਾਇਰਮ, ਕੇਸੀ ਬਾਰਟਨ, ਐਲੇਕਸ ਲੀ ਯੰਗ, ਜੈਡਨ ਡਰਾਪਰ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਨਮਨ ਪੁਸ਼ਪਕ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਡੀ. ਦੀਪੇਸ਼, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ, ਅਮਨ ਚੌਹਾਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 21 ਸਤੰਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 24 ਸਤੰਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 26 ਸਤੰਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ: 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਦੂਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ: 7 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, ਮੈਕੇ

AUS U19 ਬਨਾਮ IND U19: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਤੇ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ICC ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਹਨ। ਆਰੀਅਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਕੌਣ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ?

ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 185 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 22.34 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 2659 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 11 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ 76 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 105 ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26.94 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ?

ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 121 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2243 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27.69 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 12 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2243 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ 127 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 722 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 25.59 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 112 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਸਾਈਮਨ ਬੱਜ, ਐਲੇਕਸ ਟਰਨਰ, ਸਟੀਵ ਹੋਗਨ, ਵਿਲ ਮਲਕਜ਼ੁਕ, ਯਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਟੌਮ ਹੋਗਨ, ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੌਨ ਜੇਮਜ਼, ਹੇਡਨ ਸ਼ਿਲਰ, ਚਾਰਲਸ ਲੈਚਮੰਡ, ਬੇਨ ਗੋਰਡਨ, ਵਿਲ ਬਾਇਰਮ, ਕੇਸੀ ਬਾਰਟਨ, ਐਲੇਕਸ ਲੀ ਯੰਗ, ਜੈਡਨ ਡਰਾਪਰ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਨਮਨ ਪੁਸ਼ਪਕ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਡੀ. ਦੀਪੇਸ਼, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ, ਅਮਨ ਚੌਹਾਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 21 ਸਤੰਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 24 ਸਤੰਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 26 ਸਤੰਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ: 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
  • ਦੂਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ: 7 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, ਮੈਕੇ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN ORIGIN PLAYERS IN AUSTRALIAAUSTRALIA U 19 TEAMਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚAUS U19 VS IND U19

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

EXPLAINER:ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ? ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.