ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 11, 2025 at 8:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में खेल रहे दो क्रिकेटर्स के साथ बंदूक की नोक पर लूट लिया गया.— Syed Nawaz Alam (@nawazalm) September 10, 2025
9 सितंबर की तड़के बारबाडोस में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम के दो खिलाड़ियों के साथ यह हादसा हुआ. इतना ही नहीं,
एक CPL अधिकारी को भी बंदूक की नोक पर लूट लिया गया.
यह घटना… pic.twitter.com/GSVrRrfZyy
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਸੀਪੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟਸ ਟੀਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।