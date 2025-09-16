ETV Bharat / sports

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ

Asia cup 2025 Afghanistan vs Bangladesh: ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Afghanistan and Bangladesh in Asia Cup 2025
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 16 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਅਫਗਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਾਰਿਆ ਹੈ।

ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਦਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 170 ਤੋਂ 180 ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ

ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼-ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 42 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਤਨਜੀਦ ਹਸਨ ਤਮੀਮ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੈਫ ਹਸਨ/ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਹੇਦੀ ਹਸਨ, ਨਸੂਮ ਅਹਿਮਦ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਸਾਕਿਬ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਕਰੀਮ ਜਨਤ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਏਐਮ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨASIA CUP 2025AFGHANISTAN VS BANGLADESHAFG VS BAN MATCHAFG VS BAN PITCH REPORT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.