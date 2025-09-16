ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ
Asia cup 2025 Afghanistan vs Bangladesh: ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 16, 2025 at 12:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 16 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਅਫਗਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫| Match 9 | Asia Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 16, 2025
16 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/ZaJVW7Fn31
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਾਰਿਆ ਹੈ।
The Bangladesh team complete their final preparations at Zayed Cricket Academy ahead of the crucial match against Afghanistan. #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/T1rllriiGc— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 15, 2025
ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਮ
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਦਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 170 ਤੋਂ 180 ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ
ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼-ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 42 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
#AfghanAtalan have hit the ground running for one last time ahead of their second match at the ACC Men's T20 Asia Cup 2025 against Bangladesh, which is scheduled to be held tomorrow in Abu Dhabi. 👏#AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/qBFdieX6YC— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 15, 2025
ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਤਨਜੀਦ ਹਸਨ ਤਮੀਮ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੈਫ ਹਸਨ/ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਹੇਦੀ ਹਸਨ, ਨਸੂਮ ਅਹਿਮਦ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਸਾਕਿਬ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਕਰੀਮ ਜਨਤ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਏਐਮ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ।