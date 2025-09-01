ਪਟਨਾ/ਰਾਜਗੀਰ: ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025 ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਰਾਜਗੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਏਸ਼ੀਅ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇਈ 3:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਗੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜਗੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੋਲ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਰਸਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੀਨ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 13-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਰਸ਼ਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੌਂਸਲਾ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਢੋਲ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।