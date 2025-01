ETV Bharat / sports

Netflix ਦੀ 'The Greatest Rivalry: India vs Pakistan' ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ - INDIA PAKISTAN WEB SERIES NETFLIX

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Netflix ਨੇ 'The Greatest Rivalry-India vs Pakistan' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 7 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ Netflix 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਮੁਕਾਬਲਾ, 1.6 ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। The Greatest Rivalry: India vs Pakistan, Netflix 'ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇਖੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਜਲਦ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।' ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਸਿਨੇਮਾ'। ਤੀਸਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'