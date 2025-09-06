ETV Bharat / sports

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਲ 'ਚ ਹਾਰ, 22 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

US OPEN 2025 SEMIFINAL
ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਲ 'ਚ ਹਾਰ, 22 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 2:07 PM IST

3 Min Read

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 38 ਸਾਲਾ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ 6-4, 7-6, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ:

ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਨਿਕ ਸਿਨਰ ਤੋਂ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

'25ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ'

ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 25ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ-ਆਫ-ਫਾਈਵ ਸੈੱਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ-ਆਫ-ਥ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।'

ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?:

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੰਤਕਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।' ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਕੋਵਿਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ।

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ:

ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਨਰ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 12 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

