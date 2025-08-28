ETV Bharat / sports

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧੀ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਰਾਬਰ - US OPEN 2025

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਮਹਾਨ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।

US OPEN 2025
ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧੀ (AFP)


By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕਈ ਸਟਾਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਬੀਆਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਹੈ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ੈਕਰੀ ਸਵੇਦਜਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸਵਿਸ ਸਾਬਕਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਜ਼ੈਕਰੀ ਸਵੇਦਜਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਰਬੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 191-191 ਜਿੱਤਾਂ'

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡ-ਕੋਰਟ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਕੋਵਿਚ ਅਤੇ ਫੈਡਰਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 191-191 ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਯੂਐਸਟੀਏ ਬਿਲੀ ਜੀਨ ਕਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਊਂਡ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਕੈਮਰਨ ਨੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ'

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਹੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 6-7,6-3,6-3,6-1 ਦੇ ਸਕੋਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਜ਼ੈਕਰੀ ਸਵੇਦਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

