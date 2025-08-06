ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 28 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 26 ਅੰਕ ਹਨ। ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 17 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ UAE ਵਿੱਚ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਏਈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ)
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ - 2 ਅਕਤੂਬਰ - (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ)
- ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 10 ਅਕਤੂਬਰ - (ਦਿੱਲੀ)
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ (19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ)
ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਜੋੜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੌਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 19 ਅਕਤੂਬਰ - (ਪਰਥ)
- ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 23 ਅਕਤੂਬਰ - (ਐਡੀਲੇਡ)
- ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 25 ਅਕਤੂਬਰ - (ਸਿਡਨੀ)
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ20 - 29 ਅਕਤੂਬਰ - (ਕੈਨਬਰਾ)
- ਦੂਜਾ ਟੀ20 - 31 ਅਕਤੂਬਰ - (ਮੈਲਬੌਰਨ)
- ਤੀਜਾ ਟੀ20 - 2 ਨਵੰਬਰ - (ਹੋਬਾਰਟ)
- ਚੌਥਾ ਟੀ20 - 6 ਨਵੰਬਰ - (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ)
- 5ਵਾਂ ਟੀ20 - 8 ਨਵੰਬਰ - (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ)
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ - 14 ਨਵੰਬਰ - (ਕੋਲਕਾਤਾ)
- ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 22 ਨਵੰਬਰ - (ਗੁਹਾਟੀ)
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 30 ਨਵੰਬਰ - (ਰਾਂਚੀ)
- ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 3 ਦਸੰਬਰ - (ਰਾਏਪੁਰ)
- ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 6 ਦਸੰਬਰ - (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ)
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 9 ਦਸੰਬਰ - (ਕਟਕ)
- ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 11 ਦਸੰਬਰ - (ਮੁੱਲਾਨਪੁਰ)
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20 - 14 ਦਸੰਬਰ - (ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)
- ਚੌਥਾ ਟੀ-20 - 17 ਦਸੰਬਰ - (ਲਖਨਊ)
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 - 19 ਦਸੰਬਰ - (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ)