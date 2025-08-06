Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ... - TEAM INDIA NEXT TEST SERIES

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਹੁਣ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।

IANS PHOTO
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 28 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 26 ਅੰਕ ਹਨ। ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 17 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ UAE ਵਿੱਚ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IANS PHOTO
ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ (IANS PHOTO)

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਏਈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ - 2 ਅਕਤੂਬਰ - (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ)
  • ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 10 ਅਕਤੂਬਰ - (ਦਿੱਲੀ)

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ (19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ)

ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਜੋੜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੌਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

IANS PHOTO
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (IANS PHOTO)

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 19 ਅਕਤੂਬਰ - (ਪਰਥ)
  • ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 23 ਅਕਤੂਬਰ - (ਐਡੀਲੇਡ)
  • ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 25 ਅਕਤੂਬਰ - (ਸਿਡਨੀ)
  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ20 - 29 ਅਕਤੂਬਰ - (ਕੈਨਬਰਾ)
  • ਦੂਜਾ ਟੀ20 - 31 ਅਕਤੂਬਰ - (ਮੈਲਬੌਰਨ)
  • ਤੀਜਾ ਟੀ20 - 2 ਨਵੰਬਰ - (ਹੋਬਾਰਟ)
  • ਚੌਥਾ ਟੀ20 - 6 ਨਵੰਬਰ - (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ)
  • 5ਵਾਂ ਟੀ20 - 8 ਨਵੰਬਰ - (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ)

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ - 14 ਨਵੰਬਰ - (ਕੋਲਕਾਤਾ)
  • ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 22 ਨਵੰਬਰ - (ਗੁਹਾਟੀ)
  • ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 30 ਨਵੰਬਰ - (ਰਾਂਚੀ)
  • ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 3 ਦਸੰਬਰ - (ਰਾਏਪੁਰ)
  • ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 6 ਦਸੰਬਰ - (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ)
  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 9 ਦਸੰਬਰ - (ਕਟਕ)
  • ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 11 ਦਸੰਬਰ - (ਮੁੱਲਾਨਪੁਰ)
  • ਤੀਜਾ ਟੀ-20 - 14 ਦਸੰਬਰ - (ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)
  • ਚੌਥਾ ਟੀ-20 - 17 ਦਸੰਬਰ - (ਲਖਨਊ)
  • ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 - 19 ਦਸੰਬਰ - (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ)

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 28 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 26 ਅੰਕ ਹਨ। ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 17 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ UAE ਵਿੱਚ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IANS PHOTO
ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ (IANS PHOTO)

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਏਈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ - 2 ਅਕਤੂਬਰ - (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ)
  • ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 10 ਅਕਤੂਬਰ - (ਦਿੱਲੀ)

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ (19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ)

ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਜੋੜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੌਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

IANS PHOTO
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (IANS PHOTO)

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 19 ਅਕਤੂਬਰ - (ਪਰਥ)
  • ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 23 ਅਕਤੂਬਰ - (ਐਡੀਲੇਡ)
  • ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 25 ਅਕਤੂਬਰ - (ਸਿਡਨੀ)
  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ20 - 29 ਅਕਤੂਬਰ - (ਕੈਨਬਰਾ)
  • ਦੂਜਾ ਟੀ20 - 31 ਅਕਤੂਬਰ - (ਮੈਲਬੌਰਨ)
  • ਤੀਜਾ ਟੀ20 - 2 ਨਵੰਬਰ - (ਹੋਬਾਰਟ)
  • ਚੌਥਾ ਟੀ20 - 6 ਨਵੰਬਰ - (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ)
  • 5ਵਾਂ ਟੀ20 - 8 ਨਵੰਬਰ - (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ)

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ - 14 ਨਵੰਬਰ - (ਕੋਲਕਾਤਾ)
  • ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 22 ਨਵੰਬਰ - (ਗੁਹਾਟੀ)
  • ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 30 ਨਵੰਬਰ - (ਰਾਂਚੀ)
  • ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 3 ਦਸੰਬਰ - (ਰਾਏਪੁਰ)
  • ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 6 ਦਸੰਬਰ - (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ)
  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 9 ਦਸੰਬਰ - (ਕਟਕ)
  • ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 11 ਦਸੰਬਰ - (ਮੁੱਲਾਨਪੁਰ)
  • ਤੀਜਾ ਟੀ-20 - 14 ਦਸੰਬਰ - (ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)
  • ਚੌਥਾ ਟੀ-20 - 17 ਦਸੰਬਰ - (ਲਖਨਊ)
  • ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 - 19 ਦਸੰਬਰ - (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ)

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIA FULL SCHEDULETEAM INDIA SCHEDULE IN 2025NEXT TEST SERIES FOR TEAM INDIAਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼TEAM INDIA NEXT TEST SERIES

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.