ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ASIA CUP 2025 FINAL
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਹੇਜ਼ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 6:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਫੀਲਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਚ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਪਤਾਨ SKY ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (71 ਦੌੜਾਂ) ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਬੱਲਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (5 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (4 ਵਿਕਟਾਂ) ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ/ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਫਾਈਨਲਟੀਮ ਇੰਡੀਆPAKISTANਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤASIA CUP 2025 FINAL

