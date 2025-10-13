ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2025 at 8:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 331 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
𝐀 #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 c𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 🔥— ICC (@ICC) October 12, 2025
Australia hold their nerve against India to pull off the highest-successful chase in Women's ODIs 👏#INDvAUS 📝: https://t.co/ll6vMWzbmi pic.twitter.com/xKFUTBOmDj
'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਖਰ 'ਤੇ'
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 48.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 330 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 49 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 7 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ'
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 331 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 107 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 142 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਲਈ ਪੀਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ 40, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨ ਨੇ 45 ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
First century for Alyssa Healy as Australia's captain, and she chose the perfect stage for it 🌟— ICC (@ICC) October 12, 2025
Watch #CWC25 LIVE action in your region 📺 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/P7NJTo04RR
ਮੰਧਾਨਾ-ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਵਿਅਰਥ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 155 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 66 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ 96 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Yet another 5️⃣0️⃣-run stand between Smriti Mandhana & Pratika Rawal 👌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
The duo has provided a steady start to #TeamIndia 🙌
It's 5⃣8⃣ for no loss after the first powerplay.
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS pic.twitter.com/9jgXGdQgyg
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ:
ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ 112 ਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 5568 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।