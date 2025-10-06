ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਰਹੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : October 6, 2025 at 7:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
India lead the #CWC25 points table following a comprehensive win against Pakistan 👌#INDvPAK 📝: https://t.co/eCML5mnd2B pic.twitter.com/gZ7gBQkGVk— ICC (@ICC) October 5, 2025
'ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ'
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 43 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
'ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ, ਮੁਨੀਬਾ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
One brings two for Kranti Gaud! ☝️☝️— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
A sharp catch by Deepti Sharma and #TeamIndia have their 3⃣rd wicket 👏
Updates ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/I8HWwaY9kj
ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿਅਰਥ
ਫਿਰ ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤਾਲੀਆ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 106 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3-3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia post 2⃣4⃣7⃣ on the board with a strong finish! 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
4⃣6⃣ for Harleen Deol
3⃣5⃣* for Richa Ghosh
3⃣2⃣ for Jemimah Rodrigues
3⃣1⃣ for Pratika Rawal
Over to our bowlers! 👍
Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/ImHZyMBY6m
ਹਰਲੀਨ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਨੇ 65 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।