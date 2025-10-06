ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਰਹੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ICC WOMEN WORLD CUP 2025
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ (ap)
Published : October 6, 2025 at 7:01 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ'

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 43 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

'ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ, ਮੁਨੀਬਾ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿਅਰਥ
ਫਿਰ ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤਾਲੀਆ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 106 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3-3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਹਰਲੀਨ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਨੇ 65 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

