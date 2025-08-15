ETV Bharat / sports

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ - INDEPENDENCE DAY 2025

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 6 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

INDEPENDENCE DAY 2025
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 2:52 PM IST

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 2025: ਅੱਜ (15 ਅਗਸਤ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 79ਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 6 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Team India performance
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (IANS PHOTO)

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (15 ਅਗਸਤ 1952)
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੈਚ 1952 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 326 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 98 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (15 ਅਗਸਤ 2001)
15 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 187 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 180 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 362 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (15 ਅਗਸਤ 2014)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 244 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 486 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਲੋਆਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 94 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

INDEPENDENCE DAY 2025
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (IANS PHOTO)

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (15 ਅਗਸਤ 2015)
ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ 63 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 375 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 183 ਅਤੇ 367 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (15 ਅਗਸਤ 2019)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (15 ਅਗਸਤ 2021)
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੈਚ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੀ 151 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 364 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 298 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 391 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 120 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

