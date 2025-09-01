ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਦੁਬਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 9 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੂ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।
'ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਕਹਿਰ'
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ 2025 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਇਲੈਵਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 22ਵਾਂ ਮੈਚ ਕੋਚੀ ਬਲੂ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਲੇਪੀ ਰਿਪਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 9 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 83 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਏਗਾ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਜੂ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 355 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ 26 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 30 ਛੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਲੇਪੀ ਰਿਪਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 176 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੋਚੀ ਬਲੂ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 18.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 178 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।