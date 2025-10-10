ETV Bharat / sports

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।

WOMENS WORLD CUP 2025
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ 54 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ ਨਾਲ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 29 ਸਾਲਾ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜ ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।

'ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ'

ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ 17 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 57.76 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 982 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  • ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਭਾਰਤ, 982 ਦੌੜਾਂ (2025)
  • ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 970 ਦੌੜਾਂ (1997)
  • ਲੌਰਾ ਵਾਲਵੂਰਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 882 ਦੌੜਾਂ (2022)
  • ਡੇਬੀ ਹਾਕਲੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 880 ਦੌੜਾਂ (1997)

ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਚਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 102/6 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਰਿਚਾ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 251/9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 77 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਚਾ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ

  • 94 - ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
  • 84* - ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
  • 74 - ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੋਲੰਬੋ, 2025
  • 69 - ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕਰਾਚੀ, 2023

INDW ਬਨਾਮ SAW ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 251 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਾਰਕ (84) ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (70) ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾTEAM INDIA LOSTSOUTH AFRICAWORLD CUP 2025WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ? ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.