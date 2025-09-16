ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰਸੀ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ Dream11 ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

APOLLO TYRES NEW SPONSOR FOR INDIA
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 6:15 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ

ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਹਰੇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡ੍ਰੀਮ11 ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ11 ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚ ਅਤੇ 21 ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 28 ਮਾਰਚ, 2028 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 130 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਲੋਗੋ ਜਰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਨੇ ਕੈਨਵਾ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਰਲਾ ਆਪਟਸ ਪੇਂਟਸ ਵੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਪਾਂਸਰ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਮੈਚ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ

ਜਦੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣੋ

ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਪੇਰੂਮਬਰਾ, ਤ੍ਰਿਸੂਰ, ਕੇਰਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਰਜ ਕੰਵਰ ਹਨ।

