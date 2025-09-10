ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯੂਏਈ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯੂਏਈ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 10, 2025 at 10:31 PM IST
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ: : ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
India get off to a flying start in the Asia Cup 2025 with a thumping all-round show 💥#INDvUAE 📝: https://t.co/oHassWPTaQ pic.twitter.com/xFiy2KhBPh— ICC (@ICC) September 10, 2025
ਯੂਏਈ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਢੇਰ:
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਯੂਏਈ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸਿਰਫ 13.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ।
2⃣.1⃣ Overs— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
7⃣ Runs
4⃣ Wickets
For his magical 🪄 bowling display, Kuldeep Yadav bags the Player of the Match award! 🙌 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #INDvUAE | @imkuldeep18 pic.twitter.com/w5Z0Paobz4
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ'
ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਓਪਨਰ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਫਰੂ (22) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (19) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਏਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
⚡️GAME OVER⚡— Cricbuzz (@cricbuzz) September 10, 2025
It takes India just 27 balls to seal their run-chase against UAE#AsiaCup2025 pic.twitter.com/BAqRLFJzLr
27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ:
ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਓਪਨਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਜੁਨੈਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।