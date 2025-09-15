ETV Bharat / sports

ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ASIA CUP 2025
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ (ANI)
By ANI

Published : September 15, 2025 at 7:01 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 7:16 AM IST

ਦੁਬਈ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀ-20 ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬਾਦ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 128 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿੱਤ'

ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"

'ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ'

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।

'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ'

ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਮਾਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਰਹੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਰਜਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ।

'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅੰਦਾਜ਼'

ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜੈ ਹਿੰਦ"। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। (ANI)

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆINDIAN ARMED FORCESPAHALGAM VICTIMSਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025ASIA CUP 2025

