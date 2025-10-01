ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਅਇਆ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : October 1, 2025 at 8:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਟਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ, ਔਖੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਕੀ ਗਿੱਲ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ?
ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਕਟ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਮੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।"
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੈਚ-ਦਰ-ਮੈਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।"