ਦੂਜੇ ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 300 ਪਾਰ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ

ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ।

IND VS WI
ਦੂਜੇ ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 300 ਪਾਰ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ (AP PHOTO)
IND vs WI ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 318 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਓਵਰ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, KL ਰਾਹੁਲ (38)। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ 40 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 16 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ KL ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੰਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 58 ਦੌੜਾਂ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 220 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। 58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 162 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ 111 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ (7) ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਗ੍ਰੀਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 90 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 318 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਦ 173 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 87 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ 58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ 251 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ 448/5 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 286 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਟੇਵਿਮ ਇਮਲਾਚ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਹਾਨ ਲਾਇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ : ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਟੈਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ

ਭਾਰਤ : ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ

For All Latest Updates

