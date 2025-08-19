ETV Bharat / sports

'ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ...' ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ - SURYAKUMAR YADAV ON SHUBMAN GILL

ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SURYAKUMAR YADAV
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ (19 ਅਗਸਤ) ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 155.87 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 650 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ 21 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 30.42 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 139.27 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 578 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਜੂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ।'

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'

ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜੈਸਵਾਲ

ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੈਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੁਐਡ) ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇ. (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ (19 ਅਗਸਤ) ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 155.87 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 650 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ 21 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 30.42 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 139.27 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 578 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਵੱਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਜੂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ।'

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'

ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜੈਸਵਾਲ

ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੈਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੁਐਡ) ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇ. (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA SQUAD ASIA CUP 2025SHUBMAN GILL VICE CAPTAINSHUBMAN GILLਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025SURYAKUMAR YADAV ON SHUBMAN GILL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.