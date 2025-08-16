ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 754 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 279 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੀਅਰ
2024 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 79.54 ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ 26.57 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 558 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 4 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।