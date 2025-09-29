ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
62 ਟੈਸਟ, 122 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 33 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 29, 2025 at 10:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
36 ਸਾਲਾ ਵੋਕਸ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 217 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 2022 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Pleasure has been all mine. No regrets 🏴 pic.twitter.com/kzUKsnNehy— Chris Woakes (@chriswoakes) September 29, 2025
ਵੋਕਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ
X 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵੋਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਵੋਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਮੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈਲਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਨੇ 62 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 192 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 122 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 173 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 33 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 31 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।