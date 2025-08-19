ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਬਾਡਾ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Some new faces will likely be included when the opening ODI of the three-match series between Australia and South Africa commences in Cairns on Tuesday 🙌— ICC (@ICC) August 19, 2025
Details 👇https://t.co/Ti6GMujRiC
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (CSA) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾ ਰਬਾਡਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਰਬਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਅਤੇ ਮਫਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰਾਯਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪਿਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
🚨Squad Update 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 19, 2025
Proteas Men’s fast bowler Kagiso Rabada has been ruled out of the three-match One-Day International (ODI) series against Australia due to inflammation of his right ankle.
The 30-year-old underwent a scan on Monday, which confirmed the extent of the injury. He… pic.twitter.com/8SYrKWMgHz
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਗਿਡੀ, ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਮਲਡਰ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬ੍ਰੀਅਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਪਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬ੍ਰੀਅਨ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਨਡੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਕੇਅਰਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਜ਼ਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚ ਮੈਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ
ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰਾਏਨ।