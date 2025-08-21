ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ 98 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
South Africa off-spinner Prenelan Subrayen has been reported for a suspect bowling action.— ICC (@ICC) August 21, 2025
Details
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰੀਅਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਅਰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰੀਅਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਬਰੀਅਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ICC-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰੀਅਨ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਸਾਲਾ ਸੁਬਰੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਸਟੰਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰੀਅਨ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 236 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Prenelan Subrayen is spinning his web around the @paarlroyals batters.— Betway SA20 (@SA20_League) January 15, 2023
#Betway #SA20 #DSGvPR | @betway_india pic.twitter.com/sdx5CcgXzP
ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
A proud moment for Prenelan Subrayen as he receives his ODI cap for the Proteas. 🇿🇦🧢— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 19, 2025

A truly phenomenal milestone! 🏏🔥
A truly phenomenal milestone! 🏏🔥 #WozaNawe pic.twitter.com/OETLPgdxNQ