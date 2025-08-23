ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨਾ ਲੜੀ ਹਾਰੇ ਕੰਗਾਰੂ - SOUTH AFRICA VS AUSTRALIA

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ।

South Africa won the series by defeating Australia by 84 runs in the second ODI.
ਵਨਡੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read

AUS vs SA 2nd ODI: ਐਨਜੀਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ (88) ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਸਟੱਬਸ (74) ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 49.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 277/10 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੰਗੀ ਐਨਜੀਡੀ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 37.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 193 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਵਨਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

AUS ਬਨਾਮ SA 2025 ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ

ਟੈਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (0) ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ (8) ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ (38) ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਨੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਡੀਪ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਕੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ (1), ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ (26) ਅਤੇ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ (4) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 85.05 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 87 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ (22) ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ (8) ਅਤੇ ਨਗਿਦੀ (1) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਪਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਏ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ

278 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (6) ਅਤੇ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ (1) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (18) ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮਲਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (35) ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (87) ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (13) ਅਤੇ ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ (10) ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ 117.56 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੰਗੀ ਇੰਗਿਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਟਲੇਟ (8) ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਪਾ (3) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ ਐਲਿਸ (3) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

AUS vs SA 2nd ODI: ਐਨਜੀਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਰੇਨਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ (88) ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਸਟੱਬਸ (74) ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 49.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 277/10 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੰਗੀ ਐਨਜੀਡੀ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 37.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 193 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਵਨਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

AUS ਬਨਾਮ SA 2025 ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ

ਟੈਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (0) ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ (8) ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ (38) ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਨੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਡੀਪ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਕੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ (1), ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ (26) ਅਤੇ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ (4) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 85.05 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 87 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ (22) ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ (8) ਅਤੇ ਨਗਿਦੀ (1) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਪਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਏ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ

278 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (6) ਅਤੇ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ (1) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (18) ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮਲਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (35) ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (87) ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (13) ਅਤੇ ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ (10) ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ 117.56 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੰਗੀ ਇੰਗਿਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਟਲੇਟ (8) ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਪਾ (3) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ ਐਲਿਸ (3) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

AUS VS SA 2ND ODISOUTH AFRICA AUSTRALIA ODIAUS VS SA 2025ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆSOUTH AFRICA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.