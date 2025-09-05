ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਜਿੱਤੀ ਲੜੀ - ENGLAND VS SOUTH AFRICA

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ENGLAND VS SOUTH AFRICA
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ (ap)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 4:09 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਚ

  • 229 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ (ਮੁੰਬਈ 2023) - ਜੇਤੂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
  • 125 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਰ (ਕਰਾਚੀ 2025) - ਜੇਤੂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
  • 175 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਰ (ਲੀਡਰਜ਼ 2025) - ਜੇਤੂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
  • 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ (ਲਾਰਡਜ਼ 2025) - ਜੇਤੂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 330 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ (85) ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ (58) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 325 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਜੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 61-61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 330 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 334 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 326 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 330 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਲਾਰਡਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

  • 330 ਦੌੜਾਂ - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - 2025
  • 326 ਦੌੜਾਂ - ਭਾਰਤ - 2002
  • 309 ਦੌੜਾਂ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - 2015
  • 308 ਦੌੜਾਂ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ - 2019

