ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਓਪਨਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਕਿਨਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਓਪਨਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਕਿਨਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ICC Womens World Cup 2025: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਪਨਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
By ANI
Published : October 9, 2025 at 10:22 AM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਿੱਗਜ ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੰਧਾਨਾ ਸਿਰਫ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
'ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ'
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਭਾਰਤ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 69 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਆ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
'ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲ'
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਅਤੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ, ਮੰਧਾਨਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, 16 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 113 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 59.93 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 959 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 135 ਹੈ।
'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ'
1997 ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿੰਡਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ 16 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ 14 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 970 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80.83 ਔਸਤ ਅਤੇ 98.11 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 229* ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਕਰੀਅਰ ਅੰਕੜੇ'
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ 81 ਦੌੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ (232 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7,805 ਦੌੜਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 110 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 110 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 47.29 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 4,919 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 89.71 ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 32 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ: ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (ਸੀ), ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਸੁਨੇ ਲੁਅਸ, ਮਾਰਿਜ਼ਾਨੇ ਕਪ, ਐਨੇਕੇ ਬੋਸ਼, ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਟਾ (ਡਬਲਯੂ), ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ, ਨਦੀਨ ਡੇ ਕਲਰਕ, ਮਸਾਬਾਟਾ ਕਲਾਸ, ਅਯਾਬੋੰਗਾ ਖਾਕਾ, ਨਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ, ਤੁਮੀ ਸੇਖੁਖੁਨੇਰ, ਅਨਕੁਮਿਸੋਏ, ਅਨਕੁਮਿਸੋ ਨੋਂ, ਡੇਰਕਸਨ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ: ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਸੀ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਡਬਲਯੂ), ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਮਾ ਚੇਤਰੀ, ਅਰੁਧਾ, ਰਧਾਵ। (ANI)