Asia Cup 2025: ਯੂਏਈ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : September 11, 2025 at 10:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੋ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਏਈ ਦੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ20 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਅਕੈਡਮੀ
ਕੋਚ ਹਰਭਜਨ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਟੀਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਕੋਚ, ਯੂਏਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਣਜੀ ਕੈਂਪ
ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ।"
ਕੋਰੋਨਾ ਬਣਿਆ ਯੂਏਈ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਬੱਬ
ਕੋਚ ਹਰਭਜਨ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 118 ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਸ਼ਵਰਜੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਅੰਡਰ 19 ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।