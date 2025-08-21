ETV Bharat / sports

'ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਓ...' ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ - SHREYAS IYER FATHER REACTION

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 2:25 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਈਅਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਝਲਕਿਆ ਦਰਦ

ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਓ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ 5 ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਈਅਰ ਦਾ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਅਈਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 51 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 8 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 133 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 132 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ 3731 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

