ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਪਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

INDIA A SQUADS ANNOUNCED
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 12:18 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਲਈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ROI) ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ 2024-25 ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਦਰਭ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ, ਵਿਪ੍ਰਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ)।

ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ (ਇਰਾਨੀ ਕੱਪ) ਦੀ ਟੀਮ

ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸਵਰਨ, ਆਰੀਅਨ ਜੁਆਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ ਢੁਲ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟਿਅਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ਰਨ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀਪ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਈਅਰ ਦੇ ਰੈੱਡ-ਬਾਲ ਬਰੇਕ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਉਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

