ETV Bharat / sports

India ਤੇ UAE ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

IND VS UAE MATCH PREVIEW
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਡੌਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਏਈ ਟੀ-20 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਏਈ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 81/9 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ 10.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 140 ਤੋਂ 145 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 110 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 51 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 58 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ 11 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।

ਯੂਏਈ: ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੋਹੈਬ, ਰਾਹੁਲ ਚੋਪੜਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਹੀਦ, ਜੁਨੈਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA VS UAE HEAD TO HEATPITCH REPORTTEAM INDIA POSSIBLE PLAYING 11IND VS UAE MATCH PREVIEW

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆ...

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.