ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਸਚਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (eenadu Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 6:43 PM IST

4 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (AFP PHOTO)

ਈਨਾਡੂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਸਰਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ?

ਸਚਿਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (AFP PHOTO)

ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਹੀਣ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਚਿਨ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਾਪਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (AFP PHOTO)

ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਚਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ?

ਸਚਿਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਖੇਡ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ, ਡਿੱਗਣ, ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਲਈ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (AFP PHOTO)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ?

ਸਚਿਨ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਚਿਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

