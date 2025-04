ETV Bharat / sports

RR vs LSG: ਲਖਨਊ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਟੀਮ - RR VS LSG

LUCKNOW SUPER GIANTS ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 20, 2025 at 12:42 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 12:49 AM IST 1 Min Read

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ 2025) ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 180 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 178 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

Last Updated : April 20, 2025 at 12:49 AM IST