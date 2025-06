ETV Bharat / sports

ਆਰਸੀਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਜ,ਪਲੈਇੰਗ 11 ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਸਭ - RCB VS PBKS FINAL

ਆਰਸੀਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ( ETV Bharat )

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਡਨ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੈਚ: ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ-2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਰਸੀਬੀ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਈਅਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

