ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ! ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਅਲ ਨਸਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ - FC GOA AL NASSR IN GROUP D

ਐਫ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਟੁ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ 'ਚ ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲ ਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ! ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਅਲ ਨਸਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 5:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਐਫਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੋ 2025-26 ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਲੱਬ ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਾਊਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲ ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 40 ਸਾਲਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ?

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਫਟੋਰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਦੇ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅਲ ਸੀਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਐਫਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੋ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਫਸੀ ਗੋਆ ਨੂੰ ਅਲ-ਨਸਰ ਕਲੱਬ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ), ਅਲ ਜ਼ਾਵਰਾ'ਆ ਐਸਸੀ (ਇਰਾਕ) ਅਤੇ ਐਫਸੀ ਇਸਤਿਕਲੋਲ (ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲ ਨਸਰ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਲ ਜ਼ਾਵਰਾ ਐਸਸੀ ਇਰਾਕ ਸਟਾਰਸ ਲੀਗ 2024-25 ਦੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫਸੀ ਇਸਤਿਕਲੋਲ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਹਾਇਰ ਲੀਗ 2024 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ

ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਈਐਸਐਲ ਸ਼ੀਲਡ 2024-25 ਦੇ ਜੇਤੂ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੇਪਾਹਾਨ ਐਸਸੀ, ਜੌਰਡਨ ਦਾ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਹਲ ਐਫਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਐਸਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੇਪਾਹਨ ਐਸਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਗਲਫ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2024-25 ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਐਸਸੀ ਜੌਰਡਨ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2024-25 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਹਲ ਐਫਸੀ ਯੋਕਾਰੇ ਲੀਗ 2024 ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਹਨ।

ਏਐਫਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੋ 2025-26

ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

