ETV Bharat / sports

RCB ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ 20 ਦੌੜਾਂ ! ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ - ROMARIO HIT 20 RUNS IN 1 BALL

ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ...

CPL 2025
RCB ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ 20 ਦੌੜਾਂ ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (CPL) 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ IPL ਵਿੱਚ RCB ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਨੇ 203 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੀਮ ਲਈ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਸ਼ਾਨੇ ਥਾਮਸ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਲਈ 15ਵਾਂ ਓਵਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਥਾਮਸ ਨੇ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੋ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਨੋ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੇਨ ਮੈਕਡਰਮੋਟ ਨੇ 30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਲਈ ਕੀਓਨ ਗੈਸਟਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕੀਮ ਔਗਸਟੇ ਨੇ ਲੂਸੀਆ ਲਈ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (CPL) 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ IPL ਵਿੱਚ RCB ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਨੇ 203 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੀਮ ਲਈ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਸ਼ਾਨੇ ਥਾਮਸ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਲਈ 15ਵਾਂ ਓਵਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਥਾਮਸ ਨੇ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੋ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਨੋ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੇਨ ਮੈਕਡਰਮੋਟ ਨੇ 30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਲਈ ਕੀਓਨ ਗੈਸਟਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕੀਮ ਔਗਸਟੇ ਨੇ ਲੂਸੀਆ ਲਈ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡROMARIO SHEPHERDOSHANE THOMASਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ROMARIO HIT 20 RUNS IN 1 BALL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ? ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.