ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (CPL) 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ IPL ਵਿੱਚ RCB ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਨੇ 203 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੀਮ ਲਈ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਸ਼ਾਨੇ ਥਾਮਸ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਲਈ 15ਵਾਂ ਓਵਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਥਾਮਸ ਨੇ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੋ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਨੋ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ 1 ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਗੁਆਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੇਨ ਮੈਕਡਰਮੋਟ ਨੇ 30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਲਈ ਕੀਓਨ ਗੈਸਟਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕੀਮ ਔਗਸਟੇ ਨੇ ਲੂਸੀਆ ਲਈ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।