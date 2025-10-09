ETV Bharat / sports

ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

Rohit Sharma on Australia tour: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Rohit Sharma on Australia tour
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 11:48 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 2027 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਘੱਟ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ

ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹਟਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਏਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2025 ਸੀਰੀਜ਼

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

