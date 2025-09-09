ETV Bharat / sports

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ...

ROHIT SHARMA SPOTTED AT HOSPITAL
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 2:04 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਕੀਲਾਬੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 67 ਟੈਸਟ, 273 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 159 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 40.57 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 4,301 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 18 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 48.76 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 11168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 58 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 4231 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 32 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 121 ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ।

ROHIT SHARMA HOSPITALਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾROHIT SHARMA HOSPITAL VIDEOਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇROHIT SHARMA SPOTTED AT HOSPITAL

