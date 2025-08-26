ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ? ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ - ROHIT SHARMA ON TEST RETIREMENT

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ROHIT SHARMA
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ANI)
Published : August 26, 2025 at 12:08 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਸੰਨਿਆਸ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

