ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨੀ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਲਾਪ? ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ROHIT SHARMA CAPTAINCY RECORD
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ANI PHOTO)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਸਦੀ ਚੋਣ 2027 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਭਗ 50 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਹਨ, ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 56 ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 68.42 ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਟਮੈਨ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਪਤਾਨ ਕਲਾਈਵ ਲੋਇਡ (76.19%) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ

ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਚਾਂ (ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ20) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ 27 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆਈਸੀਸੀ ਈਵੈਂਟਾਂ - ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023, ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024, ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 - ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਸੀ।

ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ

ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

