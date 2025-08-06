Rishabh Pant helps student: ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਗਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਬਕਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋਤੀ ਕਾਨਬੁਰ ਮਠ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋਤੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਜੋਤੀ ਦਾ ਬੀਸੀਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋਤੀ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਬੀਸੀਏ) ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਜੋਤੀ ਨੇ ਪੰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਪੰਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਪੰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਬੀਸੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨਿਲ ਅੰਨਾ (ਭਰਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।'
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 'ਰੱਬ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਇਕ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ।'
ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਪੰਤ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 68 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 479 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਾਰਨ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।