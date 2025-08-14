ETV Bharat / sports

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ 'ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ' - RISHABH PANT FRACTURED FOOT

Rishabh Pant fractured foot: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 2:30 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 2:36 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

RISHABH PANT FRACTURED FOOT
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (IANS PHOTO)

ਪੰਤ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ?

ਦਰਅਸਲ, 27 ਸਾਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 37 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਰਦ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 75 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ।

RISHABH PANT FRACTURED FOOT
ऋਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ (Rishabh Pant Instagram)

ਪੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 479 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

