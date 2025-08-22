ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ
ਦਰਅਸਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਮੈਵਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੇਰਠ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਰਿੰਕੂ ਨੇ 108 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੇਰਠ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿੰਕੂ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 108 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ
ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੂਬੇ ਨੇ 11, ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿਕਾਰਾ ਨੇ 10, ਰਿਤੂਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 5, ਮਾਧਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ 7 ਅਤੇ ਸਾਹਬ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਯਾਦਵ, ਵਾਸੂ ਵਤਸ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ 38 ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਠ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3-3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।