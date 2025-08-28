ETV Bharat / sports

'ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਸਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ'... ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ 'ਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - RCB ON BENGALURU STAMPEDE

RCB on Bengaluru stampede: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਟੀਮ
ਆਰਸੀਬੀ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।

ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (4 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ
ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ (IANS PHOTO)

ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਊਰਜਾ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ 4 ਜੂਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।'

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।"

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਬੰਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।

ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (4 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ
ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ (IANS PHOTO)

ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਊਰਜਾ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ 4 ਜੂਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।'

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।"

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਬੰਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURU STAMPEDERCB LATEST NEWSਬੰਗਲੌਰ ਭਗਦੜ ਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਪੋਸਟਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀRCB ON BENGALURU STAMPEDE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ? ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.