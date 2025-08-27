ETV Bharat / sports

ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ IPL ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ - ASHWIN ANNOUNCED IPL RETIREMENT

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Ravichandran Ashwin announced his retirement from IPL
ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ IPL ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 12:08 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।'

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਦੂ

ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੁਣੇ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ 9.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਹਿਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 221 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 98 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30.2 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 187 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13.0 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 118.2 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 833 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 1 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

