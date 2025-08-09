Essay Contest 2025

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ - RAKSHA BANDHAN 2025

RAKSHA BANDHAN 2025: ਕਈ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਪੀਟਰ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 6:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡੇ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀ

ਨਾਥਨ ਐਸਟਲ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਐਸਟਲ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)

ਨਾਥਨ ਐਸਟਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਥਨ ਦੀ ਭੈਣ ਲੀਜ਼ਾ ਐਸਟਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ। ਐਡ ਜੋਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਮ ਜੋਇਸ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਸੋਬੇਲ ਜੋਇਸ ਅਤੇ ਸੇਸੀਲੀਆ ਜੋਇਸ, ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੋਬੇਲ ਨੇ 79 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 55 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਸੀਲੀਆ ਕੋਲ 100 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਵਿਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ (Getty Images)

ਵਿਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)

ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ, 41 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 40 ਟੀ-20 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਾਬੇਲ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਟੈਕਟਰ (ਆਇਰਲੈਂਡ)

ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 7 ਟੈਸਟ, 54 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 85 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 391, 1992 ਅਤੇ 1443 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਐਲਿਸ ਟੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਟੈਕਟਰ (Getty Images)

ਪੀਟਰ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)

ਸਾਰਾਹ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 212 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 134 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 76 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪੀਟਰ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਪੀਟਰ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਮੈਕਗਲਾਸ਼ਨ (Getty Images)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸੁੰਦਰ (ਭਾਰਤ)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 287 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਵਨ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਬਬੀਤਾ ਨੇਗੀ (ਭਾਰਤ)

ਪਵਨ ਨੇਗੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬਬੀਤਾ ਨੇਗੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਧਾਨਾ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਧਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

