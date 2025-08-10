Rajat Patidar Sim Card: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਆਬੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰੀਆਬੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਭੋਗ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਡਾਗਾਓਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਜੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਖੇਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਡੀਪੀ 'ਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ।
28 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੋਈ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਮਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।
ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੇਮਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਤ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਰਾ, ਮੈਂ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ'। ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 'ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਹਾਂ'। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਬੰਦ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਐਮਪੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਗਰੀਆਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਜੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ
ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼, ਖੇਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਮਰਾਜ, ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।